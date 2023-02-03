Вижу новости, что погранпункт Верхний Ларс закрыли на выезд из России. Это как-то связано с подготовкой к новой волне мобилизации? Вряд ли. Каждую зиму его по много раз закрывают из-за плохой погоды

Вид с воздуха на очередь на пограничном переходе Верхний Ларс на российско-грузинской границе. 28 сентября 2022 года Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA

Главное управление МЧС по Северной Осетии вечером 2 февраля сообщило, что любым видам транспорта запретили проезд на участке Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до поселка Ларс. Ведомство заявило, что движение в направлении на выезд из России через пункт пропуска Верхний Ларс ограничено «до особого распоряжения».

На закрытие погранпункта обратили внимание большинство крупных СМИ. Вероятно, это связано с тем, что в последнее время неоднократно появлялись сообщения, что в России могут начать вторую волну мобилизации. Во время первой волны, объявленной в сентябре, Верхний Ларс на несколько дней стал самым загруженным погранпереходом в стране; там образовались из желающих уехать из России, в которых люди стояли по несколько дней.

О закрытии Верхнего Ларса и одновременной работы пункта пропуска Ханх-Монды из Бурятии в Монголию 3 февраля даже спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова. Тот перенаправил вопрос в МЧС.

При этом ограничения на участке дороги от Владикавказа до Ларса в зимний период по причине плохой погоды являются обычным делом. Так, о тех или иных запретах только с 31 января ГУ МЧС по Северной Осетии сообщало .

«Ни к какой мобилизации или чему-то такому данное закрытие отношение не имеет. Каждую зиму Крестовый перевал периодически заваливает снегом, из-за чего проезд между странами временно ограничивается до расчистки дороги по просьбе грузинской стороны», — написал телеграм-канал «Граница Грузии», отслеживающий ситуацию на Верхнем Ларсе.

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Авторы канала объяснили, что граница была закрыта из-за ухудшения погоды на Крестовом перевале — участке дороги, ведущей к Верхнему Ларсу по территории Грузии. 2 февраля оттуда, по данным телеграм-канала, выпускали только тех водителей, которые к моменту закрытия перевала успели его проехать.

По данным туристического портала «Край земли», собирающего данные о закрытиях пограничного перехода Верхний Ларс, границу многократно перекрывали на короткие промежутки и в прошлые годы. Так, в январе — феврале 2021 года движение легковых автомобилей временно запрещали пять раз, фур — девять раз, а годом спустя за этот же период — один и пятнадцать раз соответственно.

Утром 3 февраля департамент автомобильных дорог Грузии отчитался, что уведомление об угрозе схода лавин на участке дороги Гудаури — Коби в районе было отменено. Через несколько часов пункт пропуска Верхний Ларс возобновил работу для легковых автомобилей.

О завершении мобилизации российские власти объявляли еще в ноябре, однако юридически она до сих пор не отменена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сначала утверждал, что в отдельном документе нет необходимости (это неправда), а затем говорил, что указ президента Владимира Путина о мобилизации продолжает действовать, поскольку помимо призыва в армию он «включает и другие мероприятия». Существование планов начать вторую волну мобилизации Кремль называл слухами и призывал «не придавать значения» неофициальной информации.