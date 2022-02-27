Путин угрожает ядерным оружием. Банки предлагают доллар по 150 рублей Есть надежда на переговоры (но Зеленский не верит в их успех)

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Переговоры. 27 февраля Россия и Украина при посредничестве Александра Лукашенко договорились о встрече переговорщиков на украинско-белорусской границе (начались ли в итоге эти переговоры, неясно). Объявлению о договоренности предшествовало несколько противоречивых сообщений: утром в Кремле заявили, что отправили делегацию в Гомель по договоренности с Киевом, в то время как Владимир Зеленский заявил о невозможности ехать на переговоры в Беларусь, откуда по территории Украины запускают ракеты.

По словам Зеленского, переговоры должны начаться «без предварительных условий» (ранее, по утверждению украинской стороны, Россия требовала от Украины сперва сложить оружие). «Скажу прямо: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют», — сказал украинский президент.

Потери. Вечером 27 февраля МВД Украины сообщило, что за четыре дня из-за войны погибли 352 человека (из них 14 детей; ранее Минздрав сообщал о гибели 16 детей), пострадали — 1684 человека (из них 116 детей). Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины погиб 31 человек и 106 были ранены.

Минобороны России признало, что среди российских военнослужащих есть потери — погибшие, раненые и попавшие в плен. «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи <…> Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, не уточнив, сколько, по его данным, погибших среди украинцев. Он также обвинил «нацистов» в издевательствах над российскими пленными — «тех же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев».

Украинские власти 27 февраля заявили, что за первые три дня войны российская армия потеряла 4300 человек. Данных о собственных потерях среди военнослужащих Украина не приводит. МВД Украины запустило сайт «Ищи своих» с информацией о пленных и убитых российских военнослужащих; Роскомнадзор его заблокировал.

Угрозы. Владимир Путин велел министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову привести в режим особого несения дежурства «силы сдерживания» — вероятно, речь о стратегических силах сдерживания, к которым относятся и ядерные силы. Свой приказ президент РФ объяснил тем, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны».

Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

Генпрокуратура, в свою очередь, напомнила россиянам о том, что помощь иностранным государствам в деятельности против безопасности РФ классифицируется как госизмена и пообещала — в контексте «специальной операции по защите ДНР и ЛНР» — дать правовую оценку «каждому факту» такой помощи, в том числе финансовой.

Санкции и изоляция. В течение дня страны Запада одна за другой закрывали небо для российских самолетов; в итоге в ЕС объявили о полном закрытии воздушного пространства для самолетов из РФ, в том числе для частных бортов «олигархов». Там также заявили о планах запретить российским государственным СМИ Russia Today и Sputnik и дочерним компаниям «распространять свою ложь для оправдания войны Путина». Компания BP заявила о продаже принадлежащих ей 19,75% акций «Роснефти».

Международная федерация футбола (ФИФА) вечером 27 февраля заявила, что сборная России будет проводить домашние матчи на нейтральной территории и без зрителей, не сможет использовать российские флаг и гимн, а также будет выступать под названием «Российский футбольный союз». Это произошло после отказа Чехии, Польши и Швеции — соперников россиян в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 — участвовать в матчах со сборной России.

Сумасшедшие курсы валют. Российские банки на фоне обещания США и ЕС заморозить активы ЦБ предлагают клиентам покупать доллары и евро по невероятным ценам: вечером 27 февраля их цена в разных приложениях, по наблюдениям «Медузы», была в пределах 113–152 рубля и 125–169 рублей соответственно, а в отдельных случаях была в районе 200 рублей. Центробанк в воскресенье заявил, что «располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора».

Протесты против войны. В европейских городах прошли многотысячные антивоенные акции. Протесты продолжились и в России; по данным , в 48 российских городах в воскресенье были задержаны около 2500 человек, на акциях протеста в Беларуси, по оценкам местных правозащитников, около 180. Число подписей против войны на сайте Change.org перевалило за 900 тысяч. Профессиональные сообщества продолжили публиковать антивоенные открытые письма.

Антивоенная акция в Амстердаме Ramon Van Flymen / EPA / Scanpix / LETA

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