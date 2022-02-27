Генпрокуратура пообещала проверить на госизмену «каждый факт оказания помощи иностранному государству» во время «спецоперации»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Генпрокуратура России пообещала дать правовую оценку «каждому факту» оказания помощи иностранному государству в ущерб безопасности РФ в контексте российской «спецоперации» в Украине.

«Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству <…> в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ („Государственная измена“)», — сказано в заявлении.

Наказание по статье о госизмене в России — лишение свободы от 12 до 20 лет.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Четвертый день войны. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Четвертый день войны. Онлайн «Медузы»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!