Делегации России и Украины встретятся на белорусско-украинской границе

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Обновление. Офис президента Украины подтвердил, что делегации переговорщиков встретятся «без предварительных условий» на белорусско-украинской границе.

Представители российских властей днем 27 февраля сообщили, что переговоры с украинской делегацией состоятся. Такие заявления сделали глава российской делегации Владимир Мединский и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источники украинских СМИ, в том числе «Украинской правды» и Zn.ua, подтверждают существование договоренности.

По данным Zn.ua и близкого к президенту Беларуси телеграм-канала «Пул первого», переговоры пройдут на белорусско-украинской границе. Официальные российские сообщения указывают как место переговоров Гомельскую область (утром 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение переговоров в Беларуси невозможно).

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