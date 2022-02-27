Зеленский о месте переговоров с Россией: нам подходит любая страна, откуда не летят ракеты

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности вести переговоры с Россией на территории Беларуси из-за участия этой страны в российском вторжении.

«Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. <…> Любой другой город нам подходит — в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну», — заявил президент.

По словам Зеленского, Украина предложила России провести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле, Баку. «Мы хотим мира, мы хотим встречаться», — заявил он.

Незадолго до опубликования видеообращения Зеленского пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отправила переговорную делегацию в белорусский Гомель.

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