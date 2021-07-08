Черчесова уволили с «государственной должности» главного тренера сборной России по футболу Неделю назад Путин сказал, что надо менять «кадровую составляющую» в команде

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Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Российский футбольный союз (РФС) 8 июля отправил в отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Президент РФС Александр Дюков заявил, что решение было принято «вместе со Станиславом Саламовичем». Сам Черчесов поблагодарил футболистов, болельщиков и РФС и пожелал успехов новому тренерскому штабу. Курирующий спорт вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решение «оправданным и логичным», подчеркнув, что РФС разделяет позицию правительства «относительно неудовлетворительных результатов».

По данным спортивного журналиста Сергея Егорова, Черчесов, получавший по контракту 2,5 миллиона евро в год, отказался от выплаты неустойки из-за досрочного расторжения контракта, рассчитанного до декабря 2022 года. В то же время журналист Иван Карпов пишет, что РФС заплатит тренеру 300 миллионов рублей.

Черчесова уволили после неудачного выступления на Евро. И скандальной пресс-конференции, на которой он назвал свой пост «государственной должностью»

Контракт с Черчесовым расторгли после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — россияне не смогли выйти из группы, в трех матчах одержав лишь одну победу над Финляндией, проиграв Бельгии и Дании и забив на турнире лишь два гола.

Через неделю после вылета сборной с Евро Черчесов дал двухчасовую пресс-конференцию. Он назвал работу главного тренера сборной «государственной должностью, которую просто так не оставляют», фактически дав понять, что отчитываться он намерен только перед руководством РФС, а не перед болельщиками команды. Он также рассказал, что не собирается никуда уходить и что его мысли заняты подготовкой к предстоящим отборочным матчам к ЧМ-2022. «Выражаясь военным языком, я солдат своей страны, мне дали задачу, я ее выполняю», — заявил тренер.

Черчесов отказался считать работу тренерского штаба по подготовке к Евро неудовлетворительной и объяснил неудачное выступление тем, что турнир на год отложили из-за коронавируса и «готовиться к нему нужно было на ходу». При этом успех на ЧМ-2018 Черчесов назвал, в первую очередь, именно своей заслугой.

Слова Черчесова сразу же были подвергнуты резкой критике спортивными журналистами, болельщиками и аналитиками. На следующий день журналист Василий Уткин назвал решенным вопрос об отставке Черчесова, отметив, что если до пресс-конференции тот был «тренером, которому нужна была поддержка в трудной ситуации», то после нее превратился в «токсичного сотрудника, которого придется защищать».

Пресс-конференция Черчесова прошла через два дня после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на вопрос о неудачных выступлениях российских сборных по футболу и хоккею (хоккейная сборная в июне проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира) Путин сказал, что надо подумать об изменении «кадровой составляющей».

Черчесов тренировал сборную России почти пять лет. Это самый продолжительный срок в истории команды

Черчесов пришел в сборную летом 2016 года, сменив Леонида Слуцкого, которого уволили после крайне неудачного (одно очко в трех матчах) выступления на Евро-2016. Контракт с Черчесовым изначально был заключен на два года, перед тренером стояла задача подготовить команду к домашнему ЧМ-2018, на который сборная как хозяйка турнира попала автоматически. Результаты товарищеских матчей и прошедшего в 2017 году Кубка Конфедераций не впечатляли. Черчесова много критиковали, в том числе за конфликты с ведущими игроками команды. За консервативный подход к работе многие называли его «физкультурником». К началу чемпионата мира сборная России опустилась на рекордно низкое в своей истории 70-е место в рейтинге ФИФА.

На самом чемпионате мира, однако, сборная России неожиданно сыграла очень успешно, добившись лучшего результата в истории. Она выиграла стартовые матчи у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), впервые в новейшей истории вышла из группы, а затем в 1/8 финала в серии пенальти обыграла испанцев и завершила турнир лишь на стадии ¼ финала, также по пенальти проиграв будущему финалисту — сборной Хорватии.

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После удачного ЧМ контракт с Черчесовым был продлен, и сборная уверенно квалифицировалась на Евро-2020, выиграв восемь матчей из десяти. При этом в Лиге наций — новом турнире УЕФА, который пришел на смену товарищеским матчам — результаты были плохими, а игру сборной все так же критиковали за невыразительность. Последний матч в Лиге наций в ноябре 2020 года россияне проиграли Сербии со счетом 0:5 — и Черчесов возложил ответственность за плохую игру на футболистов. Журналистам, задававшим ему неудобные вопросы, тренер сборной хамил.

Черчесов занимал должность главного тренера четыре года, 10 месяцев и 28 дней, что стало рекордом в новейшей истории сборной России. До него рекорд принадлежал голландцу Гусу Хиддинку, который тренировал команду чуть менее четырех лет и в 2008 году дошел с ней до полуфинала чемпионата Европы. Путь Черчесова в сборной чем-то оказался похож на путь Хиддинка: от недоверия при назначении до неожиданного крупнейшего успеха и всенародной любви — и бесславного увольнения в итоге, когда результаты снова стали плохими.

Кто сменит Черчесова в сборной, пока неизвестно. Новым тренером может стать иностранец

РФС пока не сообщил, кто станет следующим тренером сборной России. Журналист Василий Конов писал, что приоритетом является иностранный специалист, среди возможных кандидатов в СМИ называли , , и .

Также появлялась информация, что РФС рассматривает возможность возвращения Леонида Слуцкого или назначения Валерия Карпина или Сергея Семака. Все эти тренеры сейчас заняты в клубах Российской премьер-лиги: Слуцкий — главный тренер казанского «Рубина», Карпин — «Ростова», Семак — «Зенита».

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября против хорватов в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

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