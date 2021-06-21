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Решающий матч в Копенгагене: нас почти наверняка устроит ничья, но добиться ее будет ох как сложно. Трибуны гонят хозяев вперед, те давят, но опасных атак у них нет вообще. А у России получается несколько неплохих — но наши не забивают. А датчане забивают, хотя ничто не предвещало: Дамсгор аккуратно кладет точно мяч в угол метров с 25 — Сафонов даже не прыгнул. Второй тайм. Забивааааать! Бежим вперед, но пропускаем второй — глупейший. Зобнин пасует назад вратарю, не заметив Поульсена, тот перехватывает мяч и катит в пустые. Ох, просто ох. Кажется, что это все, сборная России деморализована, но датчане роняют Соболева в штрафной — пенальти! Дзюба подходит к точке… Гол! Еще больше 20 минут, ничего не потеряно. Бежать вперед! Забивать! И россияне бегут. А датчане — забивают: удар — Сафонов, добивание — снова Сафонов, еще добивание — гол. Мы рискуем и идем вперед еще большими силами, контратака датчан — и 1:4. Дания занимает второе место в группе, Финляндия — третье, россияне — четвертое. Сборная России, спасибо, вы боролись, но увы, это было без шансов.

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Григорий Левченко Фото в анонсе: Wolfgang Rattay / Reuters / Scanpix / LETA