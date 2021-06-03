Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канадцев, забросивших решающую шайбу в овертайме.

Счет матча Россия- Канада на 34-й минуте открыл Евгений Тимкин. На 46-й минуте Адам Хенрик сравнял счет в большинстве. Эндрю Манджапане вывел канадскую сборную вперед на третьей минуте овертайма.

Сборная России вылетела с чемпионата мира. Канада в полуфинале сыграет с Финляндией. Во втором полуфинале встретятся США и Германия.

Полуфиналы ЧМ по хоккею пройдут 5 июня, матч за третье место и финал — 6 июня.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег