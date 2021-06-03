Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канадцев, забросивших решающую шайбу в овертайме.
Счет матча Россия- Канада на 34-й минуте открыл Евгений Тимкин. На 46-й минуте Адам Хенрик сравнял счет в большинстве. Эндрю Манджапане вывел канадскую сборную вперед на третьей минуте овертайма.
Сборная России вылетела с чемпионата мира. Канада в полуфинале сыграет с Финляндией. Во втором полуфинале встретятся США и Германия.
Полуфиналы ЧМ по хоккею пройдут 5 июня, матч за третье место и финал — 6 июня.