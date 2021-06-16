Сборная России одержала первую (и такую важную!) победу на Евро-2020. Вот как это было

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После проигрыша Бельгии матч с финнами — решающий: в случае поражения почти гарантированно не попадаем в плей-офф. Но первая же атака финнов — и гол, Похьянпало забивает головой! К счастью, есть VAR: система фиксирует офсайд на считанные миллиметры, гол отменяют, уф. Взбодрившиеся россияне проводят хорошие атаки одну за одной — Оздоев не попадает с пяти метров в пустой угол ворот, Дзюба бьет в штангу. Финны изредка отвечают контратаками — опасными, страшно! Фернандес получает травму — серьезная потеря. Но наступление продолжается, финны все больше устают, и на шесть (!) добавленных минут их не хватает: Миранчук в центре штрафной изящно уходит от двух защитников и с левой мягко исполняет в дальнюю девятку — кра-со-ти-ща! У вратаря нет шансов, 1:0. Второй тайм. Наши атакуют много и разнообразно — но где-то не хватает мастерства, где-то везения, где-то финнов спасает вратарь. Но главное — есть игра, на нее интересно смотреть, никаких комков в манной каше. Финны тоже идут вперед — теперь не только в контратаки, но и в затяжные позиционные. Очень нервно, но в целом ничего серьезного, российская сборная все контролирует. Пять минут добавлено ко второму тайму, и ура — победа! Если не проиграем Дании, то почти гарантированно попадаем в плей-офф.

Как Россия играла против Бельгии

Комки в холодной манной каше Россия разгромно проиграла Бельгии на Евро-2020. Кратчайший пересказ

Как Россия играла против Бельгии

Комки в холодной манной каше Россия разгромно проиграла Бельгии на Евро-2020. Кратчайший пересказ

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Григорий Левченко Фото в анонсе: Кирилл Кудрявцев / AP / Scanpix / LETA