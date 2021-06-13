Комки в холодной манной каше Россия разгромно проиграла Бельгии на Евро-2020. Кратчайший пересказ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Стартовый матч сборной России на Евро против Бельгии — первого номера мирового рейтинга. У бельгийцев в старте не выходят главные звезды, Азар и Де Брюйне — но все равно аналитики считают их фаворитами. И уже на десятой минуте прогнозы подтверждаются, навес с фланга на Лукаку, тот вроде бы вне игры, но мяч попадает в защитника, поэтому офсайд не фиксируют, неудачный отскок — и гол. Вязкая игра в центре поля на равных, ни у кого нет опасных моментов — и тем обиднее второй гол! Шунин отбивает перед собой простой удар и Менье точен на добивании. У России впереди совсем ничего не получается: «как комки в холодной манной каше», говорит комментатор «России 1». Второй тайм начинаем бодрее, есть территориальное преимущество — но опасных атак по-прежнему ни одной. Бельгийцы вообще не рискуют, просто уверенно контролируют ход игры. А потом забивают и третий — небольшая ошибка наших в центре, и Лукаку делает счет 3:0. Но еще ничего не потеряно, следующий матч с финнами — решающий. Болеем за Россию!

Читайте также

Сборная России начинает выступление на Евро. Чего нам ждать: чуда (как на чемпионате мира 2018 года) или провала (как на Евро-2016)? 8 карточек

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

За Россию болел Григорий Левченко