Путин предложил «изменить кадровую составляющую» в сборных России по футболу и хоккею

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Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал неудачные выступления национальных сборных по хоккею и футболу на крупных международных турнирах. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

То, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, — это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным. <…> В таких случаях, как обычно (здесь нет ничего личного), везде так происходит. Просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имею в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее.

Сборная России по футболу неудачно выступила на чемпионате Европы. В групповом этапе российская команда проиграла Бельгии со счетом 3:0, обыграла Финляндию (1:0), а также потерпела крупное поражение от сборной Дании — встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу датчан. Россия заняла последнее место в своей группе и вылетела с турнира.

В начале июня сборная России по хоккею проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира, проходившего в Риге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канадцев.

Сборную России по футболу с 2016 года возглавляет Станислав Черчесов, сборную по хоккею — Валерий Брагин (с июня 2020 года).

Что еще было на прямой линии с Путиным Путин два года не проводил прямую линию. Скучали? 😈 Следим в режиме онлайн за тем, как президент отвечает на вопросы

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