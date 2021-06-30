новости

Путин два года не проводил прямую линию. Скучали? 😈 Следим в режиме онлайн за тем, как президент отвечает на вопросы

Прямой эфир

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Что: «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент впервые за два года отвечает на вопросы россиян (2020-й пропустили из-за ковида)

Где: Трансляция в эфире Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»

Когда: Начало в полдень по Москве