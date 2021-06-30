Путин два года не проводил прямую линию. Скучали? 😈 Следим в режиме онлайн за тем, как президент отвечает на вопросы
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Что: «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент впервые за два года отвечает на вопросы россиян (2020-й пропустили из-за ковида)
Где: Трансляция в эфире Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»
Когда: Начало в полдень по Москве
«Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно себя реализовать»
«Кем будет работать после отставки?» «Зачем после нее работать»
Главные произведения искусства, которое повлияли: «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Петра Ильича Чайковского и «Колобок».
Читать «Колобка» нужно всем представителям властей.
«Как вы выдерживается все напасти?» «К ним нужно относится как к неизбежному, главное верить в правильность выбора и идти как ледокол, к цели, который ты для себя ставишь».
Из которого мы узнаем
- Знания немецкого и английского Путину поддерживать сложно, утрачивается словарный запас.
- Любимых учителей президент помнит.
- Воротнички для рубашек крахмалят в прачечной в Ново Огарево, спасибо работницам за это.
И начинается «Блиц»
Вакцина от коронавируса в ЛНР и ДНР будет поставлена. Вопросы и ответы все более короткие.
Ведущая: «Кому подчиняется президент?»
Путин: «Российскому народу»
И переходим льготной ипотеке. Разогнала ли она рост цен на жилье? Краткий пересказ ответа Путина: льготная ипотека — это хорошо, а цены растут и по другим причинам.
Далее вопрос о строительстве метро в Челябинске. Ресурсы есть, говорит Путин, но ничего конкретного не обещает.
Вопрос о дорогах в Красноярском крае иллюстрировали вот такими снимками
Пока Путин рассказывает о делении дорог на федеральные, региональные и прочее, можно вспомнить, что было ранее
Так как предыдущий вопрос был из разряда «о личном», показалось, что прямая линия близится к финалу. Но нет. Вопрос про российские дороги и их состояние.
У Путина спрашивают, как он отдыхает. Он рассказывает, что русские люди как выпьют, так поют. По словам Путина, он тоже поет.
Вопрос про выступление российских футболистов и хоккеистов. «Я не специалист», — говорит Путин, но делать что-то надо, ведь потенциал есть.
Третий час прямой линии
Что мы узнали
- проблемы со связью из-за DDoS-атаки
- пожарным в Забайкальском крае поднимут зарплаты
- в Омске (в будущем) улучшится экология
- самый острый участок пандемии Россия прошла мягче других
Теперь Путин объясняет, почему поддерживает «партию власти». В 1990-е годы, сообщает он, было принято много заведомо невыполнимых решений, а «Единая Россия» так себя не ведет, принимает порой непопулярные, но необходимые стране решения.
Следующий вопрос про сентябрьские парламентские выборы и оценку работы уходящего состава Госдумы.
Действующий созыв Госдумы, говорит Путин, работал отлично, в том числе во время пандемии. «Самый острый участок» пандемии, сообщает президент, Россия прошла мягче, чем многие другие страны.
В этом есть и заслуга Госдумы, многие депутаты переболели, четверо умерли. Избиратели должны оценить такую самоотверженность, подчеркивает Путин.
«Сделаем все, чтобы обеспечить безопасность в Нагорном Карабахе», — обещает Путин.
От вопросов климата переходим к вопросам международного климата, объявляют ведущие.
В эфир дают вопрос о Нагорном Карабахе. Автор вопроса благодарит Россию за решение конфликта и спрашивает, может ли Россия обеспечить безопасность проживающих там.
Пока Путин про экологию у нас в редакции развернулся небольшой спор — отличается ли эта прямая линия (в сторону меньшей информативности и бОльших проблем со связью) от предыдущих. Кто-то считает, что да, но не все.
Вот так выглядит колл-центр, где принимают вопросы к Путину
Вопрос из Омска про экологию. Жители простят сделать так, чтобы они перестали «жить в газовой камере».
Путин говорит, что считает логичным перевод некоторых правительственных структур в регионы, в том числе в Омск. Не поясняет, должно ли стать от этого лучше Омску или хуже тем, кто переедет.
Но с экологией в Омске разберутся и без этого, продолжает отвечать Путин.
Если вы не следите за трансляцией, а только читаете наш онлайн, то вот так выглядят экраны в студии с задающими вопросы Путину
На прямой линии обсуждают вывоз мусора и расценки на эту услугу. Можно немного отвлечься и вспомнить, что уже было в эфире
Путин благодарит Дмитрия Николаевича и пожарных в целом, Дмитрий Николаевич благодарит Путина, ведущие просто говорят: «Спасибо».
Но удается разобраться, что вопрос о зарплатах тех, кто принимает участие в тушении пожаров. Зарплаты низкие, льгот нет.
Путин просит «девушек» не мешать и говорит, что сам разберется с Дмитрием Николаевичем.
Выясняют, откуда пожарные — из МЧС или региональные? В МЧС уже все повысили, рассказывает Путин, а многие регионы вслед за этим начали и своим поднимать.
Путин обещает переговорить с губернатором Забайкальского края, чтобы решить вопрос о повышение зарплат пожарным, не относящимся к МЧС.
Следующий вопрос от Дмитрия Николаевича из села Мангут услышать ни Путину с ведущими, ни зрителям не удается.
Путин рекомендует ему сменить темп речи и отойти от телевизора. Помогает, но не сильно.
Американцы до сих пор летают в космос на наших двигателях, говорит Путин. Не отказываться же от этого.
Есть ли у России санкционные инструменты, которые она может применить, если перейдут ее «красные линии». Вопрос от жителя Омской области.
Путин вспоминает запрет импортных продуктов питания, создание платежной системы «Мир» и перечисляет «плюсы» от санкций и контрсанкций.