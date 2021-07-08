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Черчесова назначают сразу после провального Евро-2016 (там все было ). На Чемпионат мира-2018 команда попадает автоматически как страна-хозяйка, в отборочном турнире не участвует и долго играет только товарищеские (вернее, «контрольные») матчи. Получается как-то не очень. К октябрю 2016-го сборная ставит первый антирекорд при Черчесове — падает на 53-е место в мировом рейтинге. Спустя еще два месяца — на 56-е. На Кубке конфедераций в 2017-м сборная выступает тоже так себе и не выходит из группы. Все ждут провала и на ЧМ — тем более, Черчесов не берет на турнир мощнейшего Игоря Денисова, с которым поссорился еще во время работы в «Динамо». Дальше вы все знаете: Дзюба забивает, Акинфеев отбивает пенальти испанцев «ногой Бога», комментаторы в эфире поют «Ты просто космос, Стас». Хорваты не пускают Россию в полуфинал (очень обидно!), но все и так счастливы. И ждут Евро-2020 — кажется, можно даже выиграть его. Но начинается пандемия, чемпионат переносят сразу на год. Сборная и Черчесов выдыхаются — например, проигрывают Сербии 0:5. Главный тренер в результатах винит игроков («золотой актив») и хамит журналистам (вроде бы даже обещает им «в ***** дать» за неудобные вопросы). Перед Евро очень тревожно, но кажется, что домашние трибуны в Петербурге помогут. Не помогают… Бельгия и Дания громят сборную, победить (еле-еле) получается только Финляндию. Россия — одна из худших команд Евро. Правда, Черчесов уходить не собирается и дает феерическую пресс-конференцию — сравнивает себя с командиром войска и говорит, что выполнял «государственную задачу». Но, видимо, начальство решило, что не выполнил — 8 июля Черчесова уволили. Спасибо за лето 2018-го, до свидания!

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С Черчесовым прощался Павел Мерзликин Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС