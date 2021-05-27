«Аквариум» выпустил благотворительный альбом «Дань» с песнями Цоя, Майка и Мамонова Скачать его можно только на сайте фонда «МойМио»

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Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выпустили новый альбом «Дань».

Пластинка состоит из каверов на песни друзей и коллег БГ времен Ленинградского рок-клуба. По словам музыканта, это самый долгий проект в истории «Аквариума». Первый кавер для него был записан еще в 1993 году.

Всего на альбоме семь песен: это треки «Камчатка» и «Генерал» Виктора Цоя и группы «Кино», «Досуги-буги» и «Цветы на огороде» Петра Мамонова и «Звуков Му», «Растафара» Майка Науменко и «Зоопарка», «Я хочу быть с тобой» Вячеслава Бутусова и «Наутилуса Помпилиуса», а также «Подмога» группы «ХЗ».

Альбом «Дань» доступен для скачивания только на сайте благотворительного фонда «МойМио», попечителем которого является Борис Гребенщиков. «МойМио» помогает детям с .

Чтобы получить альбом, нужно сделать пожертвование на специальной странице фонда — после этого ссылку на скачивание пластинки вышлют на электронную почту (письмо может случайно попасть в папку «спам», не забудьте ее проверить).

Я целиком и полностью доверяю людям, которые организовали фонд «МойМио» и занимаются такой сложной работой — помогают детям с тяжелой болезнью. Самое главное, что я уяснил — без денег с этой бедой вообще ничего не сделаешь. Здесь я могу пригодиться: играть концерты в пользу ребят и привлекать к этой теме людей, которые мне доверяют. Мы решили, что альбом «Дань», который писался дольше всего в жизни группы, нужно отдать фонду «МойМио», чтобы деньги собранные от его продажи пошли ни нам, ни авторам, а детям, которые в них нуждаются.

27 мая Борис Гребенщиков представит альбом «Дань» в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В октябре 2020 года БГ выпустил еще один благотворительный альбом — «Услышь меня, хорошая». Все средства от него были переданы организации «Ночлежка», которая помогает бездомным людям.

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