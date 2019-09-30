Все гадают, кому посвящена новая песня Бориса Гребенщикова о пропагандистах. Музыкант дал подсказку

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков 29 сентября выложил на своем ютьюб-канале новую песню «Вечерний М». Судя по тексту, она посвящена пропагандистам российского телевидения.

Вечерний М Борис Гребенщиков l БГ l Boris Grebenshikov

Комментаторы на ютьюбе начали гадать, про кого из ведущих идет речь в композиции. Одним из самых популярных вариантов был Владимир Соловьев — ведущий программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» и «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

Сам Соловьев намекнул, что считает героем песни Ивана Урганта. В твиттере он написал, что Гребенщиков «зря так про Ивана», а в телеграме спросил «В России есть программа в названии которой фигурирует слово „Вечерний…“ вы не знаете какая?».

В итоге на обсуждение отреагировал сам Гребенщиков. На его ютьюб-канале появился такой комментарий: «Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь — между „Вечерним У“ и „Вечерним М“ непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором».