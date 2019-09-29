«Вечерний М»: Борис Гребенщиков спел о пропагандистах

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков опубликовал на своем канале в ютьюбе новую песню «Вечерний М». Видео снял Иван Вырыпаев.

Судя по тексту, в композиции представлен собирательный образ пропагандиста российского телевидения — «подлинного труженика наших времен».

Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг.

Внимание! В припеве песни звучит одно бранное слово на букву М, но несколько раз!

Вечерний М Борис Гребенщиков l БГ l Boris Grebenshikov