шапито
«Баста Раста»: новый клип Бориса Гребенщикова и «Аквариума»!
Источник: Meduza
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков выпустил новую песню «Баста Раста». Клип на нее был снят в начале мая режиссером Максимом Исаевым в декорациях спектакля «ФАУСТ 3.0» Ника Хамова и Инженерного театра АХЕ в Петербурге.
Песня «Баста Раста» ранее не исполнялась «Аквариумом» публично. Работа над ней велась прошлой осенью и нынешней весной при участии британских музыкантов.
Предыдущий альбом БГ «Время N» вышел в феврале 2018 года.