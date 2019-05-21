«Баста Раста»: новый клип Бориса Гребенщикова и «Аквариума»!

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков выпустил новую песню «Баста Раста». Клип на нее был снят в начале мая режиссером Максимом Исаевым в декорациях спектакля «ФАУСТ 3.0» Ника Хамова и Инженерного театра АХЕ в Петербурге.

Баста Раста (Official Video) Борис Гребенщиков l БГ l Boris Grebenshikov

Песня «Баста Раста» ранее не исполнялась «Аквариумом» публично. Работа над ней велась прошлой осенью и нынешней весной при участии британских музыкантов.

Предыдущий альбом БГ «Время N» вышел в феврале 2018 года.