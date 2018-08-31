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«Выпейте — и вам станет легче». БГ записал песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»: премьера клипа на «Медузе»
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» сняли видео на песню «Страшная месть» из саундтрека к фильму «Гоголь. Страшная месть» (еще там есть Сергей Шнуров). Картина режиссера Егора Баранова вышла в прокат 30 августа. Это последняя часть трилогии по мотивам произведений Николая Гоголя (предыдущие — «Гоголь. Начало» и «Гоголь. Вий»); в ее основу легла одноименная повесть из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Медуза» представляет премьеру клипа Гребенщикова.