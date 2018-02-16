Вышел новый альбом БГ «Время N». Послушайте его прямо сейчас
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил сольный альбом «Время N». Альбом доступен для прослушивания в iTunes и «Яндекс.Музыке». (Осторожно, в заглавной песне присутствует ненормативная лексика, что обычно не свойственно песням БГ!)
По словам Гребенщикова, новая пластинка стала логическим продолжением его диска «Соль» 2014 года и составит трилогию со следующим альбомом, для которого уже сочинено 16 песен.
Альбом «Время N» записывался в Лондоне, Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. Среди прочих в работе над пластинкой принимали участие Брайан Ино, гитарист Fairport Convention Ричард Томпсон, участники King Crimson саксофонист Мел Коллинз и барабанщик Джереми Стейси, симфонический оркестр из Киева, болгарский хор, музыканты из Туниса и Израиля. Продюсером записи выступили Стив Джонс и сам Гребенщиков.
«На альбоме играют те люди, которые помогают мне добиться того, чтобы песня звучала так, как надо. А где они живут — для меня несущественно. Например, чтобы записать саз, дарбуку и канун, я поехал в Тель-Авив, потому что песня требовала этих инструментов, а искать музыкантов такого класса в Петербурге или Лондоне не так просто. И потом — это же приключение… Мне фантастически повезло — есть возможность играть с людьми, музыку которых я люблю всю жизнь; а им нравится то, что я делаю», — рассказал Борис Гребенщиков в беседе с «Медузой».