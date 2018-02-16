Вышел новый альбом БГ «Время N». Послушайте его прямо сейчас

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил сольный альбом «Время N». Альбом доступен для прослушивания в iTunes и «Яндекс.Музыке». (Осторожно, в заглавной песне присутствует ненормативная лексика, что обычно не свойственно песням БГ!)

По словам Гребенщикова, новая пластинка стала логическим продолжением его диска «Соль» 2014 года и составит трилогию со следующим альбомом, для которого уже сочинено 16 песен.

Альбом «Время N» записывался в Лондоне, Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. Среди прочих в работе над пластинкой принимали участие Брайан Ино, гитарист Fairport Convention Ричард Томпсон, участники King Crimson саксофонист Мел Коллинз и барабанщик Джереми Стейси, симфонический оркестр из Киева, болгарский хор, музыканты из Туниса и Израиля. Продюсером записи выступили Стив Джонс и сам Гребенщиков.