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Что обсуждают на российском ТВ? Угадайте по ору Тест «Медузы» про лучших российских журналистов

«Левада-центр» провел опрос среди россиян и выяснил, за какими журналистами они больше всего следят. Самыми популярными стали тележурналисты, которые ведут развлекательные и общественно-политические шоу по федеральным каналам: Ольга Скабеева, Владимир Соловьев, Андрей Малахов и другие. Во многих из этих передач гости постоянно спорят, — точнее, орут — на разные темы. А вы разбираетесь в сортах ора? Сможете отличить обсуждение Украины от общения гостей в студии на бытовые темы? Поверьте, это непросто.

НЕПРОСТО, ПОНИМАЕТЕ? НЕТ, ВЫ НЕ ПОНЯЛИ, НО ПОЙМЕТЕ!

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Фото: Shutterstock.com; в анонсе: Алексей Ладыгин / ТАСС