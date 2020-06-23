«Идите к Богу в рай, а я еще спою»: вышел новый альбом БГ «Знак огня»

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков выпустил новый сольный альбом «Знак огня». Это заключительная часть трилогии, начатой пластинками «Соль» (2014) и «Время N» (2018). Запись велась последние два года в студиях по всему миру и завершилась в Лондоне уже во время карантина.

В альбом попали как песни, уже ранее появлявшиеся в виде синглов и клипов («Пошел вон Вавилон», «Баста-Раста», «Поутру в поле»), так и совершенно новые. Среди них отдельно стоит выделить композиции «Не судьба», «Вечное возвращение», «Хиханьки да хаханьки» и «Изумрудная песня».

«Знак огня» доступен на всех стриминговых платформах.

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