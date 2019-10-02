Владимир Соловьев делает вид, что песня Бориса Гребенщикова о пропагандистах совсем его не задела. Но выходит так себе
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Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков публикует на своем ютьюб-канале видео с песней «Вечерний М». В ней поется о «подлинном труженике наших времен» — пропагандисте с российского телевидения, который «все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос». Имен Гребенщиков не называет.
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Песню замечают российские СМИ. «Вечерний М» широко расходится в соцсетях. Пользователи гадают — кому же посвящена композиция? Возникают предположения, что безымянный пропагандист — это Владимир Соловьев, ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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Соловьев реагирует на песню Гребенщикова в своем твиттере и телеграм-канале, говорит, что лидер «Аквариума» «из поэта деградировал в куплетиста». При этом ведущий отмечает, что «Вечерний М» его совсем не задела. Тем более что композиция, как ему кажется, посвящена Ивану Урганту, на чьи шутки о «соловьином помете» Соловьев уже обижался. «В России есть программа в названии которой фигурирует слово „Вечерний…“ вы не знаете какая?», — интересуется ведущий.
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В дискуссию вступает сам Борис Гребенщиков. Под своим видео на ютьюбе музыкант оставляет следующий комментарий: «Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь — между „Вечерним У“ и „Вечерним М“ непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором».
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У Соловьева появляется новая версия. В беседе с телеканалом «360» ведущий допускает, что «Вечерний М» на самом деле посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Может быть, конечно, господин Гребенщиков посвятил свою песню президенту Украины… О чем сейчас очень активно говорят американские СМИ».
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Агентство фейковых новостей «Панорама» выпускает шуточную заметку о Соловьеве, который якобы пытается защитить Урганта от Гребенщикова. Обратите внимание на выдуманную цитату Соловьева.
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Иван Ургант в эфире на Первом канале комментирует песню Гребенщикова и заодно подшучивает над собой, но больше — над Соловьевым (опять же не называя фамилии): «Мы с огромным удовольствием пригласили бы Борис Борисыча спеть эту песню вживую, но, к сожалению, по корпоративной этике мы не можем на Первом канале исполнять песни про сотрудников других каналов».
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Владимир Соловьев (которого песня Гребенщикова совсем не задела) возвращается к версии об Иване Урганте. В разговоре с телеграм-каналом «Подъем» ведущий повторяет мысль из заметки «Панорамы» — и обещает защитить коллегу от нападок лидера «Аквариума»: «У нас на телевидении есть вполне конкретная программа, первое слово которой „вечерний“, и я считаю, что Борис Борисович совершенно незаслуженно оскорбил замечательного, тонкого, умного ведущего Первого канала. Я его защищал и буду защищать от таких несправедливых нападок».
Продолжение следует.
Фото в анонсе: Vitaliy Belousov/RIA Novosti