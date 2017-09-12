Иван Ургант пошутил про соловьиный помет. Владимир Соловьев обиделся

На шоу «Вечерний Ургант» ведущий Иван Урган попробовал одно из косметических средств, которое принесла гость выпуска, блогер и бывшая телеведущая, Ирена Понарошку. Ургант отметил, что маска приятно пахнет, на что Понарошку заявила, что средство сделано из соловьиного помета. «Это хорошее название для программы на канале „Россия 1“», — пошутил Ургант, намекая на ведущего «России 1» Владимира Соловьева.

Соловьиный помёт Dr. Flyer

Судя по всему, Соловьев посмотрел выпуск «Вечернего Урганта» и очень сильно обиделся. 11 сентября в своей программе «Вечера с Владимиром Соловьевым» он заявил, что Ургант «гаденько шутит про него» для того, чтобы его имя убрали из базы украинского сайта «Миротворец», который отслеживает граждан России, посетивших Крым в обход украинского законодательства.

«Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге, с криком „Молодец, как ты уел Соловьева!“ И все украинские сайты с радостью печатают: „Ай молодец Ургант!“ Молодец, Ваня!», — возмущался телеведущий.

Как у Соловьева бомбануло из-за Урганта Conformist

Ивана Урганта не вносили в базу «Миротворца», в ней находится его отец — актер Андрей Ургант. Сайт напрямую не связан с украинскими властями, однако многим фигурантам списка «Миротворца» СБУ запретила въезд на Украину.