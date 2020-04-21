«Не выходи за дверь»: Борис Гребенщиков спел об изоляции Почти как у Бродского, только оптимистичнее

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков в период вынужденной самоизоляции уехал куда-то за город на природу, но не перестает радовать поклонников своим творчеством.

Музыкант запустил специальный цикл под названием «Подношения интересному времени» — каждый день он записывает на видео и выкладывает в соцсети по одной песне. Съемки всегда происходят на разном фоне.

Уже успели выйти больше 20 песен, среди них как известные хиты («Дубровский», «Платан», «Сокол»), так и раритетные композиции «Аквариума» («Шары из хрусталя», «Девушки танцуют огни», «Письма с границы между светом и тенью»).

Появились среди них и совсем новые. 9 апреля была опубликована композиция «Даже не думай об этом», а теперь вышла «Современная песня» или «Не выходи за дверь» (Помните знаменитое стихотворение Бродского?), которая, кажется, лучше всего описывает все наши новые реалии — карантин, цифровые пропуска и самоизоляцию.

Полностью цикл «Подношений интересному времени» можно посмотреть и послушать по ссылке.

«Медуза» поинтересовалась у Бориса Борисовича, откуда он записывает свои видео, на что он ответил: «Я в тайном сказочном месте 😊» (Хотя вообще-то он в Лондоне).

Подношение Интересному Времени. Песня 21. Современная Песня (Не Выходи За Дверь) Борис Гребенщиков

Здравствуй, новый день,

Такого еще не было прежде.

Если ты собрался куда-то,

Подумай и семь раз отмерь.

Лестничная клетка,

А там уже стоят в спецодежде -

Не выходи за дверь.

Сегодняшние новости — выгребная яма.

Специально обученные люди несут несусветную херь.

Если твои ноги ходят не налево, а прямо -

Не выходи за дверь.

Все пронумерованы, а в очереди все равно драка,

Хотя всем гарантирована теплая тяжелая вода.

Но если ты не хочешь кончать на цепи как собака,

Не принимай от них подачек, вырви из себя провода.

Солнечный свет не зависит от погон управдома.

Нет места кроме здесь, нет времени кроме теперь.

С тех пор, как я проснулся, я не ночую дома.

Здесь в лесах и полях никто даже не помнит про дверь.