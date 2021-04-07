Перейти к материалам
Центр вакцинации в немецком городе Эрфурт, где стали отменять записи на прививки после приостановки использования вакцины AstraZeneca. 16 марта 2021 года
новости

Европейское агентство лекарственных средств признало тромбы «очень редким» побочным эффектом вакцины AstraZeneca. Но призвало продолжить ее использование

Источник: Европейское агентство лекарственных средств
Центр вакцинации в немецком городе Эрфурт, где стали отменять записи на прививки после приостановки использования вакцины AstraZeneca. 16 марта 2021 года
Центр вакцинации в немецком городе Эрфурт, где стали отменять записи на прививки после приостановки использования вакцины AstraZeneca. 16 марта 2021 года
Martin Schutt / dpa / AP / Scanpix / LETA

Тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов, которые наблюдались у отдельных людей после прививки вакциной AstraZeneca (сейчас называется Vaxzevria), являются очень редким нежелательным явлением, вызванным применением препарата. К такому выводу пришел комитет по оценке фармакологического риска Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщается на сайте агентства.

Комитет отметил, что тромбы образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса), брюшной полости (тромбоз внутренних вен) и в артериях в сочетании с низким уровнем тромбоцитов и иногда с кровотечением.

EMA изучило 62 случая тромбоза церебрального венозного синуса и 24 случая тромбоза внутренних вен, о которых было известно на 22 марта 2021 года (18 из этих случаев оказались смертельными). Специалисты отметили, что в большинстве случаев указанные симптомы были зафиксированы у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

Предполагается, что симптомы вызваны иммунным ответом от вакцины, но конкретные причины пока неизвестны. Имеющиеся данные не позволяют говорить, что у тех, у кого проявились эти нежелательные явления, были какие-то факторы риска.

EMA заявило, что люди, получившие вакцину AstraZeneca, должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них развились следующие симптомы: одышка, боль в груди, отек ног, длительная боль в животе, неврологические симптомы (включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения), маленькие пятнышки крови под кожей вне места прививки.

При этом EMA не считает нужным отказываться от вакцины AstraZeneca. «COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Указанное сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и совокупные преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски нежелательных явлений», — заявило агентство. В EMA отметили, что прививку AstraZeneca в Евросоюзе получили уже около 34 миллионов человек.

В середине марта большая часть стран Евросоюза приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Это произошло после появления данных об образовании тромбов у некоторых людей, прошедших вакцинацию. 

16 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вакцину AstraZeneca безопасной и рекомендовала продолжать ее использование. 18 марта EMA заявило, что пришло к таким же выводам после предварительного анализа. Однако 6 апреля глава подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавальери сказал, что агентство все же обнаружило связь между использованием препарата AstraZeneca и образованием тромбов.

Ранее группа норвежских врачей заявила, что вакцина AstraZeneca действительно способна вызывать тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. К аналогичным выводам пришли эксперты из Германии.

Читайте также

В Европе прекращают применять вакцину AstraZeneca — после сообщений о тромбах у пациентов Создатели вакцины уверяют, что она безопасна

Читайте также

В Европе прекращают применять вакцину AstraZeneca — после сообщений о тромбах у пациентов Создатели вакцины уверяют, что она безопасна

Пересказала Ольга Корелина

Реклама