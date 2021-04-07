Европейское агентство лекарственных средств признало тромбы «очень редким» побочным эффектом вакцины AstraZeneca. Но призвало продолжить ее использование

Центр вакцинации в немецком городе Эрфурт, где стали отменять записи на прививки после приостановки использования вакцины AstraZeneca. 16 марта 2021 года Martin Schutt / dpa / AP / Scanpix / LETA

Тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов, которые наблюдались у отдельных людей после прививки вакциной AstraZeneca (сейчас называется Vaxzevria), являются очень редким нежелательным явлением, вызванным применением препарата. К такому выводу пришел комитет по оценке фармакологического риска Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщается на сайте агентства.

Комитет отметил, что тромбы образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса), брюшной полости (тромбоз внутренних вен) и в артериях в сочетании с низким уровнем тромбоцитов и иногда с кровотечением.

EMA изучило 62 случая тромбоза церебрального венозного синуса и 24 случая тромбоза внутренних вен, о которых было известно на 22 марта 2021 года (18 из этих случаев оказались смертельными). Специалисты отметили, что в большинстве случаев указанные симптомы были зафиксированы у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

Предполагается, что симптомы вызваны иммунным ответом от вакцины, но конкретные причины пока неизвестны. Имеющиеся данные не позволяют говорить, что у тех, у кого проявились эти нежелательные явления, были какие-то факторы риска.

EMA заявило, что люди, получившие вакцину AstraZeneca, должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них развились следующие симптомы: одышка, боль в груди, отек ног, длительная боль в животе, неврологические симптомы (включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения), маленькие пятнышки крови под кожей вне места прививки.

При этом EMA не считает нужным отказываться от вакцины AstraZeneca. «COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Указанное сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и совокупные преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски нежелательных явлений», — заявило агентство. В EMA отметили, что прививку AstraZeneca в Евросоюзе получили уже около 34 миллионов человек.

В середине марта большая часть стран Евросоюза приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Это произошло после появления данных об образовании тромбов у некоторых людей, прошедших вакцинацию.

16 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вакцину AstraZeneca безопасной и рекомендовала продолжать ее использование. 18 марта EMA заявило, что пришло к таким же выводам после предварительного анализа. Однако 6 апреля глава подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавальери сказал, что агентство все же обнаружило связь между использованием препарата AstraZeneca и образованием тромбов.

Ранее группа норвежских врачей заявила, что вакцина AstraZeneca действительно способна вызывать тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. К аналогичным выводам пришли эксперты из Германии.

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Пересказала Ольга Корелина