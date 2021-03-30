Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Шведско-британская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщается на сайте агентства по лекарствам Швеции.

Теперь вакцина, которая ранее была известна как COVID-19 Vaccine AstraZeneca, будет называться Vaxzevria.

В сообщении подчеркивается, что смена названия не означает никаких изменений в самом препарате, однако упаковка теперь также может измениться.

Причины переименования вакцины не уточняются.

В начале марта по всей Европе начали приостанавливать использование вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у привитых ей людей. Европейское агентство лекарственных средств и ВОЗ по итогам дополнительных проверок признали вакцину безопасной, после чего ее использование практически всеми странами было возобновлено.

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