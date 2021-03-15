Martin Bureau / AFP / Scanpix / LETA

В Евросоюзе останавливают применение вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca. Причиной стали сообщения о том, что у некоторых привившихся образуются тромбы. 15 марта о временной приостановке вакцинации объявили крупнейшие государства ЕС — Германия, Франция, Италия и Испания.

Первыми останавливать вакцинацию начали страны Северной Европы. 11 марта об этом объявили Дания, Норвегия и Исландия. Решение приняли после того, как у нескольких привившихся в Дании образовались тромбы, один человек умер. Власти страны не уточнили, о каком количестве случаев идет речь, но назвали его достаточным, чтобы приостановить вакцинацию. Они назвали это решение трудным и подчеркнули, что речь идет о мере предосторожности: прямой связи между применением вакцины и образованием тромбов не установлено.

Позднее использование определенных партий вакцины в качестве меры предосторожности прекратили Италия (после того, как у привитого мужчины развился тромбоз глубоких вен) и Австрия. Следом Эстония, Латвия, Литва и Люксембург приостановили использование той же партии вакцины, что и Австрия — хотя в общей сложности эта партия была отправлена ​​в 17 европейских стран. Эстония рекомендовала вообще не прививаться вакциной AstraZeneca пациентам с высоким риском тромбоза. Следом к списку стран, приостановивших вакцинацию, присоединилась Болгария.

15 марта о временном прекращении вакцинации объявили крупнейшие страны ЕС — Германия и Франция. Италия, которая ранее запретила применение только одной партии AstraZeneca, решила вообще остановить ее использование. О временном отказе от вакцинации также сообщили Испания, Нидерланды, Португалия, Кипр и Словения.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое координирует вакцинацию в Евросоюзе, подчеркнуло, что пока ничто не указывает на то, что образование тромбов напрямую обусловлено вакцинацией. Агентство начало расследование этих случаев, отметив, что в общей сложности известно только о 30 случаях «тромбоэмболических событий» — на пять миллионов европейцев, получивших вакцину. В свою очередь, британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения, заявил, что в стране использовали уже более 11 миллионов доз вакцины AstraZeneca — при этом нет никаких данных о том, что препарат способствует образованию тромбов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже заявила, что причин отказываться от вакцины нет.

14 марта AstraZeneca выпустила заявление о том, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов из-за ее препарата не существует, и она готова «подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19». По данным компании, в ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая закупорки легочной артерии среди тех, кто получил вакцину — и эти данные аналогичны результатам применения других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Наконец, 15 марта сами разработчики вакцины из Оксфордского университета заявили, что у них «нет никаких сигналов о существовании проблемы».

Дальнейшие перспективы применения вакцины AstraZeneca будут зависеть от решения Европейского агентства по лекарственным средствам. Ожидается, что оно представит результаты своей проверки в течение суток.

А вообще — тромбозы часто возникают? После прививки — чаще?

Сам по себе тромбоз является довольно распространенной патологией, которая лежит в основе и ишемической болезни сердца, и инсульта, и венозной легочной тромбоэмболии. По данным крупного обзора, проведенного в 2014 году международной группой ученых на основе данных по нескольким странам Европы, Северной Америки, Азии и Австралии, ежегодно в мире регистрируется от 0,75 до 2,69 случаев тромбозов разного типа на 1000 человек в год. Вероятность заболевания резко увеличивается с возрастом: среди людей старше 70 лет она составляет уже от 2 до 7 случаев на 1000 человек в год.

При переводе данного уровня заболеваемости на актуальное число вакцинированных в Евросоюзе и Великобритании (в то есть на 16 миллионов человек) можно ожидать среди них от 12 до 43 тысяч случаев заболеваний в ближайший год (или несколько тысяч случаев за месяц). Это очень высокое «фоновое» значение, которое само по себе никак не связано с вакцинацией и которое следует иметь в виду при исследовании причинно-следственной связи между вакцинами и предполагаемыми осложнениями. Оно весьма значительно даже без учета того факта, что среди вакцинированных средний возраст гораздо выше, чем в популяции вообще — а следовательно, выше и ожидаемая частота тромбозов.

Разбивки по разным типам тромбозов для обсуждаемых стран суммарно пока нет, поэтому привести более детальную «фоновую» статистику для этих типов невозможно. Можно, однако, привести пример легочной тромбоэмболии (состояния, когда тромб приводит к закупорке легочных сосудов): британские медики говорят о 13 зарегистрированных случаях среди вакцинированных, один из которых оказался смертельным. Базовая ожидаемая частота такого рода заболеваний при этом составляет от 0,5 до 0,7 случаев на 1000 человек в год (1, 2) или 2500-3500 случаев в год при расчете на общее число вакцинированных в Великобритании.

Без дополнительных данных корректно сопоставить риски заболеваемости среди вакцинированных и невакцинированных людей невозможно: следует учитывать разницу в среднем возрасте и частоте сопутствующих заболеваний в группах вакцинированных и в общей популяции, учесть время, прошедшее с момента вакцинации, и многие другие параметры. Такие исследования пока не проведены: временные запреты AstraZeneca в Европе — это именно мера предосторожности, а не признание опасности вакцины.

А как идет вакцинация в России? Власти и прокремлевские медиа утверждают, что Россия практически победила пандемию. Но цифры говорят обратное: вакцинация провалена

Петр Лохов и Александр Ершов