Германия, Франция, Италия и Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Федеральные власти Германии временно приостановили использование в стране вакцины AstraZeneca. Такое решение, сообщает Die Zeit, было принято по рекомендации института Пауля Эрлиха, контролирующего оборот медикаментов.

Институт Пауля Эрлиха пришел к выводу, что необходимо провести дальнейшее исследование вакцины после сообщений о случаях тромбозов у сделавших прививку.

О приостановке на две недели использования вакцины AstraZeneca «в качестве меры предосторожности» объявили 15 марта и власти Нидерландов. Необходимо дождаться результатов проверки, проводимой Европейской медицинской ассоциацией (EMA), заявили в Минздраве Нидерландов.

Мораторий на прививки AstraZeneca 15 марта ввела и Франция. Он будет действовать 24 часа, пишет Le Figaro. Ожидается, что результаты проверки, проводимой EMA, станут известны в течение суток, после чего будут приняты дальнейшие решения.

Италия, которая ранее запретила использовать только одну определенную партию AstraZeneca, 15 марта решила временно вообще приостановить прививки этой вакциной, сообщает Reuters.

Ранее полностью приостановили использование вакцины AstraZeneca Дания, Норвегия и Исландия. Австрия, Люксембург, Эстония, Латвия и Литва заблокировали применение одной из партий вакцины.

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