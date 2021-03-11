Дания, Норвегия и Исландия приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбов у привившихся

Дания приостановила на две недели использование вакцины AstraZeneca после появления данных о нескольких случаях возникновения тромбов у привившихся. Один из случаев закончился летальным исходом.

Власти страны при этом подчеркнули, что пока не установлено прямой связи между образованием тромбов и вакцинацией. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что проведет расследование, но подчеркнуло, что преимущества вакцины в любом случае превышают ее риски.

Вслед за Данией аналогичные решения о приостановке вакцинирования препаратом от AstraZeneca приняли Норвегия и Исландия. Власти этих стран подчеркнули, что там случаев побочных эффектов зафиксировано не было, а приостановка связана с информацией из Дании.

11 марта использование AstraZeneca также приостановила Италия. Это произошло после смерти 43-летнего мужчины: он умер от остановки сердца на следующий день после вакцинации — власти намерены выяснить, были ли связаны эти два события.

7 марта в Австрии было прекращено использование вакцин AstraZeneca из одной конкретной партии — после того, как одна из привитых женщин умерла от нарушений свертываемости крови, а у второй диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Всего вакцины из этой партии были отправлены в 17 стран ЕС, после Австрии о своем решении не использовать препараты из этой поставки заявили Люксембург, Эстония, Латвия и Литва. Эстония также рекомендовала вообще не прививаться вакциной AstraZeneca пациентам с высоким риском тромбоза.

Сейчас препаратом от AstraZeneca привиты около пяти миллионов европейцев. Образование тромбов зафиксировано в 30 случаях.