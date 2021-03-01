Спортзал в Праге, переоборудованный под центр вакцинации David W Cerny / Reuters / Scanpix / LETA

Чехия в ближайшее время может начать закупки российской вакцины «Спутник V», несмотря на то, что она еще не одобрена Европейской медицинской ассоциацией (ЕМА), которая координирует вакцинацию на территории Евросоюза.

Президент Чехии Милош Земан 27 февраля заявил, что по договоренности с премьер-министром страны Андреем Бабишем направил письмо с просьбой о предоставлении вакцины президенту России Владимиру Путину. По словам Земана, ему дали понять, что эта просьба будет удовлетворена. Президент также отметил, что Чехия рассматривает возможность закупок китайской вакцины Sinopharm — тоже еще до ее официального одобрения на территории ЕС, заявив, что «вопросы вакцинирования стоят выше идеологии».

Позже премьер-министр Бабиш объяснил такой шаг руководства страны тем, что Чехия «не может позволить себе ждать» одобрения «Спутника V» от ЕМА — хотя всего две недели назад он же заявлял, что в Праге не пойдут на использование российской вакцины без санкции агентства, так как у Чехии нет достаточно достоверных данных о ее эффективности.

Теперь же, чтобы обойти отсутствие сертификации в ЕМА, Минздрав Чехии может в качестве исключения выдать собственное временное разрешение на экстренное использование российской вакцины, пояснил чешский премьер.

Чехия — одно из самых серьезно пострадавших от осенне-зимней волны коронавируса государств Европы. Максимальные показатели по заболеваемости в 10-миллионной стране были зафиксированы в начале года: 7 января они достигли рекордных 17 766 случаев за день. К началу февраля заболеваемость упала до 6–7 тысяч случаев в день, но в последние дни снова начала быстро расти — в конце февраля в Чехии в среднем регистрировали около 11 тысяч случаев ежедневно (примерно столько же, сколько сейчас официально фиксируют в России, население которой превышает население Чехии почти в 15 раз). Всего с начала пандемии в Чехии заболели 1,24 миллиона человек, более 20 тысяч умерли.

С 1 марта на фоне нового роста заболеваемости в Чехии объявлен очередной жесткий локдаун: жителям страны запрещено передвигаться между муниципалитетами, за исключением случаев крайней необходимости, а также ходить друг к другу в гости. Власти объявили о закрытии всех (даже начальных) школ и детских садов, а ночью в стране действует комендантский час. Пока этот режим введен на три недели, но Бабиш уже заявил, что если заболеваемость не пойдет на спад, он может быть продлен и даже ужесточен — в частности, не исключено полное закрытие границ.

Чехия может стать второй страной Евросоюза, которая начнет использовать «Спутник V». На уровне ЕС пока одобрены только три вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna. Распределяются по странам сообщества они тоже централизованно — об этом в ЕС договорились еще до начала вакцинации. Но на фоне регулярных перебоев с их поставками (так, AstraZeneca в первом квартале из-за нехватки производственных мощностей поставит в Евросоюз лишь 40 миллионов доз вместо запланированных 90 миллионов) многие страны начали вести собственные переговоры о сепаратных закупках других вакцин. С Россией консультации по поводу возможных поставок «Спутника V» также ведут Словакия и Хорватия.

Обновлено. Словакия зарегистрировала «Спутник V».

Первой страной ЕС, уже начавшей использовать «Спутник V», стала Венгрия — уколы российской вакциной там начали делать с 11 февраля. Это заметно сказалось на темпах ее вакцинации относительно других стран Европы: на тот момент в Венгрии хотя бы одну дозу вакцины получили 3,2% населения, а к 26 февраля это количество достигло 5,8% (плюс 2,6 процентного пункта за две недели). В среднем по Евросоюзу за это же время прирост составил лишь 1,6 процентного пункта (с 3,0 до 4,6% получивших хотя бы одну дозу).

Чехия, в свою очередь, сейчас является одним из аутсайдеров ЕС по количеству привитых: хотя бы одну дозу к 26 февраля там получили только 3,6% населения — из 26 остальных членов сообщества ниже показатели только в Хорватии, Латвии и Болгарии.

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Григорий Левченко