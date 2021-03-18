В больнице при Университете Осло заявили, что вакцина AstraZeneca действительно способна вызывать тромбы

Вакцина от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca способна вызывать образование тромбов. К такому выводу пришла группа специалистов из больницы при Университете Осло, которая исследовала случаи трех пациентов, попавших в больницу с тромбами и кровоизлияниями после вакцинации.

Руководитель группы, профессор Пол Андре Хольме заявил норвежскому изданию VG, что тромбы, скорее всего, связаны с мощным иммунным ответом от вакцины AstraZeneca: в организме пациентов вырабатывались специфические антитела, которые активировали тромбоциты и приводили к образованию тромбов. В то же время эти антитела способствовали вымыванию тромбоцитов из кровотока, поэтому у людей также наблюдалось кровотечение.

«Ничего, кроме вакцины, не может объяснить, почему мы получили такой иммунный ответ. <…> В анамнезе этих пациентов нет ничего, что могло бы его вызвать. Я уверен, что дело в этих антителах, и я не вижу иной причины их возникновения, кроме вакцины», — сказал Пол Андре Хольме VG. Позднее он повторил эти выводы на пресс-конференции. В научной литературе они пока не опубликованы.

Компания AstraZeneca отказалась комментировать слова профессора. Медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен заявил VG, что ведомство знает о выводах специалистов из больницы при Университете Осло, но тоже пока не будет их комментировать.

Комитет по оценке фармакологических рисков Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил, что 18 марта проведет внеочередное совещание по безопасности использования вакцины AstraZeneca. По словам Стейнара Мадсена, после заседания ожидается официальное заявление.

Норвегия стала второй европейской страной после Дании приостановившей вакцинацию препаратом AstraZeneca. Обе страны заявили о приостановке 11 марта на фоне сообщений об образовании тромбов у людей, прошедших вакцинацию.

Норвежское агентство по лекарственным средствам заявило, что в стране зафиксированы случаи подкожного кровоизлияния после прививки AstraZeneca. Позднее стало известно о трех тяжелых случаях образования тромбов или кровоизлияний в мозг. Все трое пациентов (отмечалось, что они младше 50 лет) были доставлены в больницу при Университете Осло. Одна пациентка умерла.

Вслед за Данией и Норвегией вакцинацию AstraZeneca приостановили многие европейские страны. Всемирная организация здравоохранения, однако, призвала продолжать использовать эту вакцину, заявив, что ее преимущества превышают риски.

По данным крупного обзора, проведенного в 2014 году международной группой ученых, ежегодно в мире регистрируют от 0,75 до 2,69 случаев тромбозов разного типа на тысячу человек. Вероятность заболевания резко увеличивается с возрастом: среди людей старше 70 лет она составляет уже от двух до семи случаев на тысячу человек в год.

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