ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca. Ее приостановили крупнейшие государства ЕС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использование препарата AstraZeneca для вакцинации против коронавируса. В ВОЗ сочли, что преимущества от использования вакцины превышают риски. Об этом говорится в заявлении организации.

ВОЗ напомнила, что случаи образования тромбов, из-за которых ряд европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca, в целом встречаются достаточно часто.

В рамках широкомасштабных кампаний по вакцинации для разных стран является обычной практикой сообщать о потенциальных побочных эффектах после иммунизации. Это не обязательно означает, что такие явления связаны с самой вакцинацией, хотя их расследование — это правильно.

При этом ВОЗ сообщила, что продолжит изучать данные о безопасности применения вакцины AstraZeneca. Организация пообещала обнародовать результаты своего анализа, как только он будет завершен.

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