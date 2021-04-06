Один из руководителей Европейского агентства лекарственных средств заявил о связи между вакциной AstraZeneca и тромбами

Существует связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca (сейчас называется Vaxzevria) и образованием тромбов у людей, которые ею привились. Об этом изданию Il Messaggero заявил глава подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери.

«По моему мнению, на данный момент мы можем сказать, что связь [тромбов] с вакциной очевидна. Но мы все еще не знаем, что вызывает такую реакцию», — сказал Кавальери.

Он добавил, что в ближайшие часы EMA выступит с официальным заявлением на этот счет. При этом агентство продолжит оценку безопасности вакцины. В будущем EMA планирует определить группы пациентов с коронавирусом, для которых может быть нецелесообразна вакцинация препаратом AstraZeneca.

«Молодые женщины, которые часто подвержены тромбозам, меньше страдают от воздействия COVID-19. Поэтому нам нужно будет оценить для них соотношение риска и пользы», — привел пример Кавальери.

В середине марта большая часть стран Европы приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых людей, прошедших вакцинацию.

16 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вакцину AstraZeneca безопасной и рекомендовала продолжать ее использование. 18 марта EMA заявило, что пришло к таким же выводам после предварительного анализа.

При этом группа норвежских врачей заявила, что вакцина AstraZeneca действительно способна вызывать тромбы. К аналогичным выводам пришли эксперты из Германии.

Читайте также

В Европе прекращают применять вакцину AstraZeneca — после сообщений о тромбах у пациентов Создатели вакцины уверяют, что она безопасна

Читайте также

В Европе прекращают применять вакцину AstraZeneca — после сообщений о тромбах у пациентов Создатели вакцины уверяют, что она безопасна