Европейский регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасной

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca является безопасной и эффективной. К такому выводу пришло Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

В заключении регулятора говорится, что преимущества вакцины перевешивают риск побочных эффектов, что она не приводит к увеличению риска образования тромбов, а также что нет доказательств того, что появление тромбов может быть связано с конкретными партиями вакцины.

В то же время, в EMA признали, что «в очень редких случаях» вакцина может быть связана с образованием тромбов, вызванным низким уровнем тромбоцитов.

В середине марта большая часть стран Европы приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у людей, прошедших вакцинацию.

ВОЗ 16 марта сочла вакцину AstraZeneca безопасной и рекомендовала продолжать ее использование. 18 марта с аналогичными выводами выступили медицинские регуляторы Великобритании и Нидерландов.

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