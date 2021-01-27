Маргариту Юдину, которую на акции протеста в Петербурге ударил полицейский, вновь госпитализировали спустя два дня после выписки В Госдуме посчитали, что она почти не пострадала

Вечером 26 января в Петербурге повторно госпитализировали 54-летнюю Маргариту Юдину, которую на акции протеста 23 января. Ее госпитализировали с жалобами на головокружение, головные боли и тошноту спустя два дня после выписки из больницы. Состояние Юдиной ухудшилось после того, как к ней пришли сотрудники прокуратуры и органов опеки, решившие «разъяснить Маргарите ее права», сообщила , которая представляет интересы Юдиной. В городе Луга Ленинградской области, где живет Юдина, адвокат Евгений Смирнов не смог вызвать скорую помощь, поэтому самостоятельно отвез ее в Петербург, где обратился в скорую. «Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации», — сказали в «Команде 29». Адвокат Смирнов не раскрыл название больницы, куда повторно госпитализировали Юдину, объяснив, что женщине нужен покой.

В сети объявили сбор средств на поддержку Маргариты Юдиной. «Команда 29» сообщила на своем сайте, что будет собирать деньги на оплату лечения, материальную помощь семье Юдиной и юридическую поддержку (доверенности, экспертизы, транспорт и тому подобное). Юристы отметили, что у Юдиной трое детей, у одного из них инвалидность, а ежемесячный бюджет семьи составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, 26 января муниципальные депутаты из Петербурга Кирилл Волков и Александр Изотов объявили сбор средств на оплату двух кредитов Юдиной — она рассказывала о двух займах на общую сумму 120 тысяч рублей. За 24 часа депутаты смогли собрать более 166 тысяч рублей, после чего закрыли сбор. По словам Волкова, один кредит они уже оплатили.

Маргарита Юдина решила подать в Следственный комитет заявление с требованием возбудить против полицейского уголовное дело по о превышении должностных полномочий, сообщили в «Команде 29». Также она собирается обратиться в суд с иском о взыскании с государства морального и материального вреда. Юдина рассказывала «Новой газете», что полицейские не пытались взять у нее показания, а лишь уговаривали простить сотрудника, который ее ударил. «Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический», — говорила Юдина. Она объясняла, что хочет обратится в СК, чтобы узнать, кто на нее напал. По ее словам, полицейский, который позже принес ей извинения, называл себя «Колей», но Юдина не знает, действительно ли его так зовут, и был ли это тот же человек, что ее ударил — во время беседы был в медицинской маске. Само заявление в СК женщина еще не подавала, «Команда 29» обратится в ведомство после сбора дополнительных доказательств, сообщил адвокат Смирнов. В то же время петиция с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейского, опубликованная на change.org, уже собрала почти 10 тысяч подписей.

О том, что происходило в больнице

«Уговаривали простить, говорили: он самый лучший» Интервью Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот на акции в Петербурге. Краткий пересказ

О том, что происходило в больнице

«Уговаривали простить, говорили: он самый лучший» Интервью Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот на акции в Петербурге. Краткий пересказ

Сторонники власти встали на защиту полицейского, ударившего женщину. Одним из первых за омоновца вступился врач и телеведущий Александр Мясников, который написал в телеграм-канале, что полицейский на акции протеста воспринимал Юдину не как женщину, а как потенциального противника. «У него рефлекс, наработанный годами тренировок», — объяснил Мясников. Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, сказал, что Юдину не били, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот», а к самой женщине есть «много вопросов» из-за ее участия в «запрещенном митинге». Он призвал повысить зарплату и обеспечить жильем всех сотрудников правоохранительных органов, разгонявших акции протеста, в том числе омоновца, ударившего Юдину. А в сюжете телеканала «Россия 1» о нападении полицейского на Юдину вырезали момент удара, заметило издание «МБХ медиа».

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﻿Депутаты Госдумы также оправдали действия полицейского. Депутат Александр Хинштейн после нападения на Юдину просил Генпрокуратуру и Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении омоновца, но, «подробно обсудив ситуацию с руководством МВД и прокуратуры», решил отозвать свои запросы, поскольку полицейский, по его словам, воспринимал Юдину как реальную угрозу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при этом заявил, что полицейскому «мешали» исполнять его обязанности, но после случившегося тот понял, что «был неправ и извинился», и его извинения якобы приняли. «И тем более вреда здоровью не было такого, который потребовал бы лечения, наверное, все-таки правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно», — сказал Володин 26 января, незадолго до того, как Юдину госпитализировали повторно.

Александр Бакланов