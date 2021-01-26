К участнице акции 23 января, которую полицейский ударил в живот, пришла прокуратура и органы опеки. После этого женщине снова стало хуже

К Маргарите Юдиной, которую сотрудник полиции ударил ногой в живот на акции 23 января в Петербурге, приходили сотрудники прокуратуры и, вероятно, органов опеки. После этого ее состояние снова ухудшилось. Адвокат Евгений Смирнов повез ее в больницу. Об этом сообщается на сайте объединения юристов «Команда 29».

Юдина ранее договорилась о юридической поддержке с «Командой 29», поэтому 26 января юрист Валерия Ветошкина и адвокат Евгений Смирнов приехали к ней домой, чтобы обсудить позицию защиты. Возле дома Юдиной они увидели сотрудников прокуратуры и органов опеки, которые сообщили, что «пришли разъяснить Маргарите ее права».

Мы приехали практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о целе визита, они ответили, что «цель никак не связана с последними событиями». Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января.

Юдина приняла решение при поддержке «Команды 29» подать в СК с заявление о преступлении по статье 286 УК (Превышение должностных полномочий). Также она будет подавать в суд иск о взыскании с государства морального и материального вреда. «То, что сотрудник извинился перед подзащитной, еще не означает, что инцидент исчерпан», — заявила Ветошкина.

23 января, во время акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге, Маргарита Юдина обратилась к полицейским, которые вели задержанного, и получила от одного из них удар ногой в живот. Юдина попала в реанимацию.

Сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и попросил прощения. Он объяснил, ему в лицо брызнули перцовым газом, у него запотело забрало шлема, и он не видел, что происходит. Юдина сказала, что простила его.

Позднее женщина сочла, что полицейский ее обманул. По ее словам, она вспомнила, что на акции не применяли перцовый газ и что полицейский смотрел ей в глаза, когда шел на нее. Юдина заявила, что обратится в СК.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Генпрокуратуру и СК возбудить уголовное дело против полицейского, ударившего Юдину. Но на следующий день отозвал свое заявление. Ведущий Владимир Соловьев назвал инцидент с Юдиной «провокацией» и заявил, что женщину не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот».