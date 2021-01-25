«Уговаривали простить, говорили: он самый лучший» Интервью Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот на акции в Петербурге. Краткий пересказ

Я живу в городе Луга Ленинградской области с детьми — сыновьями 25 и 20 лет, дочкой 15 лет. Где их , не знаю. Детей у меня хотели отобрать, мол, семья неблагополучная. Еле успела уехать с ними в Германию. Там мы жили у знакомых, я переводами зарабатывала. В 2017 году вернулись в Россию. Дочь в школу не ходит, боже упаси, — учится дистанционно в голландском колледже (это бесплатно). Я до недавнего времени работала делопроизводителем в воинской части. Но потом произошла с уголовным делом о клевете, и меня уволили. Сейчас подрабатываю репетитором по математике. Наш бюджет на четверых — 10 тысяч рублей в месяц. Еще у меня два кредита. Я из семьи репрессированных, отец диссидентствовал. За Навальным я слежу с 2011 или 2012 года. На акцию 23 января в Петербург поехала специально. Возмущает обнищание людей, деградация медицины, зомбирование через телевизор. Я вступилась за задержанных, потому что они ничего плохого не делали. Дальше, помню, летит нога — и все в тумане. Очнулась в больнице. За полицейского, который меня ударил, целый день просили. Перевели меня из реанимации в палату, чтобы полковник полиции мог прийти и извиниться. Уговаривали простить полицейского, говорили, он самый лучший. Я человек мягкий — простила. А теперь думаю, что надо было сказать: когда выпустите политзаключенных, включая Навального, тогда и прощу.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: 47news