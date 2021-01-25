Депутат Хинштейн потребовал завести уголовное дело на полицейского, ударившего женщину на протестной акции в Петербурге

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейского, ударившего женщину на акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге. Копию документа он опубликовал в твиттере.

По мнению депутата, применяя физическую силу к женщине, сотрудник полиции «грубо нарушил требования» закона «О полиции».

Отсутствие законного и объективного решения о привлечении сотрудника к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе, подрывая доверие к государственным институтам.

На основании изложенного, учитывая большой общественный резонанс, прошу вас взять под контроль проведение процессуальных проверок по данному факту, рассмотрев вопрос о привлечении сотрудника полиции к уголовной ответственности за превышение полномочий при применении физической силы, а также о реализации других мер прокурорского реагирования.

Обращение в управление СК по Санкт-Петербургу с требованием возбудить уголовное дело на полицейского также направил депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

Тем временем сама пострадавшая Маргарита Юдина заявила, что прощает ударившего ее омоновца.

Юдину ударили в живот ногой вечером 23 января на площади Восстания, когда она обратилась к полицейскому. Ее госпитализировали. Позже полицейский принес ей извинения.