Маргарита Юдина, получившая от полицейского удар ногой на митинге в Петербурге, заявила о намерении обратиться в СК

Маргарита Юдина, которую сотрудник полиции ударил ногой в живот на акции 23 января в Петербурге, намерена обратиться в Следственный комитет. Об этом она сообщила «Новой газете».

Ко мне не приходили, чтобы взять показания, приходили полицейские только с просьбой простить своего сотрудника. Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический. Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня.

В разговоре с «Дождем» Юдина уточнила, что поддержит намерение правозащитников придать делу ход. «Правозащитные организации там что-то начали без меня. Я поддержу, несомненно. Потому что это не моя личная обида», — сказала она.

Юдина добавила, что не знает фамилию ударившего ее полицейского. Официально его личность не установлена.

Представлять интересы Юдиной будет объединение юристов «Команда 29». «В ближайшее время мы встретимся с ней лично, узнаем детали произошедшего и обсудим стратегию защиты ее интересов», — сообщил адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

23 января, во время акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге Маргарита Юдина спросила полицейских, зачем они задержали молодого мужчину. В ответ сотрудник полиции ударил Юдину ногой в живот, из-за чего она упала на асфальт.

Юдина попала в больницу, ее поместили в реанимацию. Сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и попросил прощения. Он объяснил, ему в лицо брызнули перцовым газом, у него запотело забрало шлема, и он не видел, что происходит. Юдина сказала, что простила его.

Позднее женщина сочла, что полицейский ее обманул: «Поскольку я была в шоке и практически не спала ночь в реанимации, я поверила ему, а потом уже сообразила, что никто из протестующих „перцовку“ не применял. По мере возвращения памяти я также вспомнила, что он смотрел мне в глаза, когда шел на меня».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейского, ударившего Юдину. С аналогичным требованием в управление СК по Петербургу обратился депутат городского заксобрания Борис Вишневский.