Депутат Хинштейн отозвал из СК и прокуратуры требование завести дело на полицейского, ударившего женщину на митинге в Петербурге

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал из Генпрокуратуры и СК запросы с требованием завести дело на полицейского, который ударил женщину на акции протеста в Санкт-Петербурге 23 января.

Жительница Петербурга Маргарита Юдина 23 января 2021 года на акции в поддержку политика Алексея Навального спросила полицейских, зачем они задержали молодого мужчину. Сотрудник полиции ударил Юдину ногой в живот, она попала в больницу, ее поместили в реанимацию.

Полицейский пришел к Юдиной в больницу и попросил прощения. Он объяснил, ему в лицо брызнули перцовым газом, у него запотело забрало шлема, и он не видел, что происходит. Юдина сказала, что простила его, но позднее сочла, что полицейский ее обманул: «Потом уже сообразила, что никто из протестующих „перцовку“ не применял». Она намерена обратиться в СК.