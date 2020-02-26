Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Что думает президент об избиении женщин на митингах. И что думает избитая
11:53, 26 февраля 2020
Источник: Meduza
Президент России в интервью для проекта ТАСС
«20 вопросов Владимиру Путину»
прокомментировал дело женщины, которую полицейский избил на митинге и остался безнаказанным. Путин заявил, что участники несанкционированной акции могли провоцировать сотрудников силовых структур. Президент не назвал имя женщины, но Дарья Сосновская, которую
полицейский ударил в живот
на акции протеста в Москве 10 августа 2019 года, узнала в этой истории себя. «Я получила удар в живот от полицейского, которому не оказывала сопротивления. Мне было очень больно. Эта несправедливость не укладывается в моей голове», — сказала Сосновская. Ранее
в МВД сообщили
, что полицейский ударил женщину, «чтобы не допустить неправомерных действий». Вместе с адвокатом Татьяной Молокановой, сотрудничающей с «Зоной права», Сосновская намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.
Фото в анонсе: Давид Френкель / Коммерсантъ
Напишите нам