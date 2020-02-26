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Что думает президент об избиении женщин на митингах. И что думает избитая

Источник: Meduza
Президент России в интервью для проекта ТАСС <a href="https://putin.tass.ru/ru/o-rezonansnykh-delakh/" target="_blank">«20 вопросов Владимиру Путину»</a> прокомментировал дело женщины, которую полицейский избил на митинге и остался безнаказанным. Путин заявил, что участники несанкционированной акции могли провоцировать сотрудников силовых структур. Президент не назвал имя женщины, но Дарья Сосновская, которую <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/11/na-aktsii-protesta-politseyskiy-udaril-zhenschinu-v-zhivot-za-informatsiyu-o-nem-poobeschali-100-tysyach-rubley" target="_blank">полицейский ударил в живот</a> на акции протеста в Москве 10 августа 2019 года, узнала в этой истории себя. «Я получила удар в живот от полицейского, которому не оказывала сопротивления. Мне было очень больно. Эта несправедливость не укладывается в моей голове», — сказала Сосновская. Ранее <a href="https://meduza.io/news/2020/02/14/chtoby-ne-dopustit-nepravomernyh-deystviy-v-mvd-ob-yasnili-pochemu-politseyskiy-na-aktsii-protesta-udaril-daryu-sosnovskuyu-v-zhivot" target="_blank">в МВД сообщили</a>, что полицейский ударил женщину, «чтобы не допустить неправомерных действий». Вместе с адвокатом Татьяной Молокановой, сотрудничающей с «Зоной права», Сосновская намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.
Президент России в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» прокомментировал дело женщины, которую полицейский избил на митинге и остался безнаказанным. Путин заявил, что участники несанкционированной акции могли провоцировать сотрудников силовых структур. Президент не назвал имя женщины, но Дарья Сосновская, которую полицейский ударил в живот на акции протеста в Москве 10 августа 2019 года, узнала в этой истории себя. «Я получила удар в живот от полицейского, которому не оказывала сопротивления. Мне было очень больно. Эта несправедливость не укладывается в моей голове», — сказала Сосновская. Ранее в МВД сообщили, что полицейский ударил женщину, «чтобы не допустить неправомерных действий». Вместе с адвокатом Татьяной Молокановой, сотрудничающей с «Зоной права», Сосновская намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Фото в анонсе: Давид Френкель / Коммерсантъ