Кремль обвинил Навального в оскорблении Путина и заподозрил его в сотрудничестве с ЦРУ

Полицейские у берлинской клиники «Шарите», в которой проходил лечение Алексей Навальный. Август 2020 года Clemens Bilan / EPA / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя интервью Алексея Навального «Шпигелю», заявил, что «совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран, работает в их интересах». Какие данные есть в Кремле на этот счет? Действительно ли Навальный работает с западными спецслужбами?

Дмитрий Песков: Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки . В целом, наверняка, вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции.

Наверное надо сказать пару слов про некоторые слова, которые были допущены в ходе опубликованного материала. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми . Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми.

Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию тех, кто нашел следы отравления в анализах.

Любой гражданин России может в любое время возвращаться на родину. Никакого геройства здесь нет. И лечение можно проходить в нашей стране. Собственно, практически все люди так и делают. Потому что в нашей стране спасают жизни. Жизнь этого пациента также была спасена именно в России.

Действительно, есть информация о том, что вот эти инструкторы с ним трудятся в эти дни. Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать.

Возвращаясь опять же к самому интервью, можно сказать, что такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства . Собственно, претендовать на некое участие в политической борьбе. Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы — и они не квази-, не маргинальная, а настоящая оппозиция.

Именно поэтому, исходя из того, что я сказал, мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии и заявления на этот счет.

УНИАН: Дмитрий Сергеевич, а Навальному безопасно возвращаться в Россию, если с ним ЦРУ работает?

Дмитрий Песков: Эту тему мы закрыли. Я больше не буду это никак комментировать. Я сказал все, что хотел по этому вопросу.

«Эхо Москвы»: Володин сказал, что Владимир Путин занимался спасением жизни Алексея Навального. Это вы можете подтвердить или опровергнуть?

Дмитрий Песков: Нет, я не могу это подтвердить. Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи .

☝️Кстати, это всего лишь второй раз, когда Дмитрий Песков публично называет фамилию Навального! Предыдущий раз он не сдержался 15 сентября.