Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что политик Алексей Навальный работает в интересах спецслужб западных стран. Об этом он заявил, комментируя высказывание Навального о том, что за его стоит лично президент России Владимир Путин.

Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек.

Володин также посетовал, что немецкие власти не хотят сотрудничать с Россией в расследовании отравления Навального, назвав это доказательством того, что «все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства».

Навальный в интервью журналу Spiegel, опубликованном 1 октября, выразил мнение, что за его отравлением стоит лично президент Владимир Путин. «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил оппозиционер. Он также подчеркнул, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.