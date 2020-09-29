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«Эхо Москвы»: Как оценивают в Кремле встречу Макрона с Тихановской?

Дмитрий Песков: Ну как… Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы это оценивать не можем. Это право и президента Франции, и право этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем право — и его, и ее.

«Эхо Москвы»: Какой-то символизм в этом видит Кремль, какую-то поддержку или нет?

Дмитрий Песков: Ну, по всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии. Мы это так воспринимаем.

«Эхо Москвы»: Тогда еще про встречу госпожи Меркель с Алексеем Навальным. Как это оценивают в Кремле, насколько считают эту встречу важной?

Дмитрий Песков: Ну, наверное, точно так же. Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать?!

«Эхо Москвы»: Ну просто не с каждым россиянином встречается канцлер Германии.

Дмитрий Песков: Совершенно верно.

«Эхо Москвы»: Может быть, тогда из этого вытекает вопрос такой: как оценивают в Кремле значимость фигуры Алексея Навального сейчас в российской политике и мировой политике в связи с тем, что с ним встречаются главы других государств, о нем говорят…

Дмитрий Песков: Вы знаете, здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом. Это то, над чем сейчас мы работаем, над чем работает все руководство страны на фоне пандемии.

«Эхо Москвы»: И в том числе, получается, здоровье Алексея Навального тоже?

Дмитрий Песков: Ну если за это время не было им принято каких-то иных решений, то он остается гражданином Российской Федерации, конечно.