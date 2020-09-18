Киркоров, Басков, Гурцкая и еще полтора десятка артистов спели песню в поддержку Лукашенко. Теперь их спрашивают, сколько стоит совесть Бонус: Киркорова выгнали из «Антихайпа»

Российские и белорусские артисты спели песню «Любимую не отдают» в поддержку Александра Лукашенко. Клип под названием «Артисты за мир — Любимую не отдают» вышел 17 сентября на ютьюб-канале белорусской группы «Аура». Музыку и слова написали участники этого коллектива, супруги Евгений Олейник и Юлия Быкова. Комментарии, лайки и дизлайки под видео отключены.

В записи клипа участвовали около 20 исполнителей: российские артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Наталия Москвина, белорусские музыканты Руслан Алехно, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Владимир Громов, Анатолий Ярмоленко, Жанет, группы «Аура» и «Белорусы», а также сестры Груздевы.

Артисты за мир — Любимую не отдают aura.by

В тексте композиции сохранена авторская пунктуация. Текст приводится по сообщению на странице группы «Аура» в ютьюбе. Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь все родное и близкое с детства Я люблю всей душою землю свою Здесь мы живем, будут жить наши дети В мире, любви и согласии — вместе Просто знай — любимую не отдают!!! Так легко и светло Если вера с тобой И любовь, и надежда День вчерашний ушел Время мчится вперед Время не будет прежним Посмотри мне в глаза И пойми меня Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь все родное и близкое с детства Я люблю всей душою землю свою Здесь мы живем, будут жить наши дети В мире, любви и согласии — вместе Просто знай — любимую не отдают!!! Сколько бед и невзгод пережил наш народ Нас судьба не щадила… Поднимались не раз, только вверх и вперед Белорусы — мы сила. Посмотри мне в глаза И услышь меня Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь все родное и близкое с детства Я люблю всей душою землю свою Здесь мы живем, будут жить наши дети В мире, любви и согласии — вместе Просто знай — любимую не отдают!!! Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь мое небо, мой дом, мое сердце Здесь все родное и близкое с детства Я люблю всей душою землю свою Здесь мы живем, будут жить наши дети В мире, любви и согласии — вместе Просто знай — любимую не отдают!!!

В песне рефреном повторяется фраза «Любимую не отдают». Это цитата из выступления Александра Лукашенко, который 4 августа обратился к парламенту и народу во Дворце республики. Лукашенко завершил выступление такими словами:

За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают.

Имя Александра Лукашенко, как и название страны в песне не упоминаются. В ней лишь есть строчка «Белорусы — мы сила».

Автор песни признался, что написал ее в поддержку Лукашенко. Приглашенные артисты говорят, что не знали этого

Автор песни «Любимую не отдают» Евгений Олейник заявил РБК, что песня написана в поддержку Александра Лукашенко от чистого сердца и гонорар за нее никто не получил. Олейник отметил, что считает фразу «Любимую не отдают» аполитичной, но эмоция, с которой она была произнесена, «зацепила» его как творческого человека. «Это была самая сильная часть речи, вообще произнесенная политиком современного белорусского государства», — сказал артист.

Евгений Олейник также сообщил, что отключил комментарии и лайки с дизлайками под видео из-за угроз в адрес артистов. «Ориентировочно через два часа после премьеры песни в ряде оппозиционных телеграм-каналов появились призывы к буллингу в комментариях под нашей песней», — сказал Олейник «Газете.Ру». По его словам, за час он получил около тысячи негативных откликов.

Участник клипа, певец Руслан Алехно, в свою очередь, сказал, что ему не платили гонорар за эту песню и «все это сделано от чистого сердца». Он добавил, что не видит ничего плохого в том, чтобы выступить в поддержку Лукашенко. «Самое главное — что песня хорошая, мы же артисты, и мы должны выбирать, какие песни петь, а какие нет. А то, что там фраза из выступления президента Александра Лукашенко, — что в этом плохого? Это же посыл к тем событиям, что сейчас происходят», — сказал Алехно РБК.

Представительница Филиппа Киркорова сообщила «Открытым медиа», что «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял». В интервью РИА Новости представительница Киркорова сказала: «Песня и клип — про мир и за мир. Без политических подоплек и в поддержку мира». После того, как Киркоров получил в инстаграме множество негативных комментариев (таких как «Сколько стоит совесть?»), певец ограничил возможность публиковать комментарии на своей странице.

Директор Александра Буйнова сказала «Открытым медиа», что артист не знал, что в песне звучат слова Лукашенко, и не думал, что композицию воспримут как акцию в поддержку политика. По словам директора Буйнова, музыканту «просто предложили хорошую песню — хороший музыкальный материал» и «сказали, что уже согласились Киркоров и Басков»: Буйнов «подумал, что это хорошая компания, чтобы спеть эту песню».

Представители Дианы Гурцкой и Николая Баскова в разговоре с РИА Новости отказались от комментариев. Басков в сторис в инстаграме рекламирует песню «Дико тусим», записанную совместно с тиктокером Даней Милохиным, а песню «Любимую не отдают» не комментирует.

Последние несколько дней белорусы под всеми постами Баскова в инстаграме просили его не приезжать на концерт в Минске 17 сентября в поддержку Александра Лукашенко.

Но певец все равно приехал и выступил.

Теперь инстаграм Баскова выглядит вот так.

Баскова, Киркорова и других музыкантов, участвовавших в записи песни, раскритиковали в соцсетях

К примеру, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь так прокомментировала клип на «Любимую не отдают»: «Путин поделился ******* [подстилками] с другом».

Директор издания «Такие дела» и председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский предположил, что часть из полутора миллиарда долларов, которые Путин пообещал выделить Беларуси, пошла на оплату этого клипа.

Кроме того, рэпер Андрей Замай, один из участников объединения «Антихайп», куда помимо него входят СД и Слава КПСС, объявил о прекращении сотрудничества с Филиппом Киркоровым. Слава КПСС принял певца в «Антихайп» в 2017 году. Это произошло в финальном выпуске первого сезона музыкального шоу «Успех» на канале СТС, в котором Киркоров и Слава КПСС выступали в роли судей.

Александр Бакланов и Максим Иванов