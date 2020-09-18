Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой. Но пункты пропуска продолжают работать Кажется, речь идет только об усилении охраны

Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA

Александр Лукашенко 17 сентября, выступая на женском форуме «За Беларусь», заявил о закрытии границ Беларуси с Польшей и Литвой, а также об «усилении» границы с Украиной.

Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной.

Лукашенко призвал «остановить безумных политиков» из Литвы, Польши и Украины.

Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!

Он добавил, что «вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства».

Вот как (восторженно) участницы женского форума провожали Лукашенко

Что означали слова Лукашенко, сначала было непонятно. Польша и Литва, с которыми он пообещал закрыть границу, заявили, что пропуск людей и транспорта идет в штатном режиме.

«Я думаю, что теперь мы должны также посмотреть, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов или людей или что-то еще», — заявил министр иностранных дел Литвы телерадиокомпании LRT. Он выразил обеспокоенность заявлениями Лукашенко о возможной войне и переброске войск к границе, назвав их «неадекватной реакцией неадекватного человека».

Глава МВД Украины Арсен Аваков высказался еще более резко. «Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. <…> Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — написал Аваков в фейсбуке (орфография и пунктуация сохранены).

Утром 18 сентября Госпогранкомитет Беларуси наконец прокомментировал ситуацию на границах. Судя по заявлению ведомства, речь идет об усилении охраны, а не о полном закрытии границ. «Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», — сказал Tut.by официальный представитель ГПК Антон Бычковский. Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

Ольга Корелина