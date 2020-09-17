Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей и «усилении границы» с Украиной

Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей и «усиливает границу» с Украиной, объявил Александр Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

Обновлено. Пограничная группа на белорусско-литовской границе не получала информации о закрытии границы, пишет Onliner. «Официальной информации о закрытии границы с Польшей нет», — сказали изданию в Гродненской пограничной группе.

Как добавляет белорусское «Радио Свобода», что это означает на практике, пока не ясно.

«Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Я вынужден последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства», — сказал Лукашенко.

Пояснений, «выбрасывал» ли кто-то что-нибудь раньше, и что значит «отстроить общую защиту», на доступном видео с частью выступления Лукашенко нет.

Белорусское госагентство «Белта» также ничего кроме этого не сообщает. Сайт белорусского президента на момент выхода новости не открывался.

Исправление. В первом варианте заголовка и текста сообщалось, что границу с Украиной Белоруссия тоже закроет. Как выяснилось после публикации видео с выступления Лукашенко, он сказал об «усилении», а не закрытии границы с Украиной.