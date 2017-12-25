Гнойный принял Филиппа Киркорова в «Антихайп»

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС) принял певца Филиппа Киркорова в свое движение «Антихайп». Он объявил об этом со сцены в финальном выпуске первого сезона шоу «Успех» на канале СТС.

«Я хочу поздравить всех телезрителей с Новым годом, пожелать им успеха. А в качестве новогоднего подарка я официально принимаю Филиппа Киркорова в „Антихайп“», — заявил Машнов со сцены. После этого Киркоров и зрители в зале начали скандировать «Антихайп!»

Киркоров также сказал: «Моя мечта сбылась — я сказал „антихайп“». Но он уже произносил его на «Успехе».

А в ноябре 2017 года певец сказал «антихайп» вне шоу. Тогда он добавил: «[Гнойный] все говорит: „Когда ж я от вас дождусь слова „антихайп“?“ Вот, дождался».

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«Антихайп» — это сообщество рэперов, в которое кроме Гнойного (и теперь еще и Киркорова) входят его ближайший соратник Андрей Замай, а также Букер и Виктор СД. Участники «Антихайпа» высмеивают «серьезный» рэп и модные явления.

Слово «антихайп» стало широко известно в августе 2017 года, после того, как вышел рэп-баттл Гнойного и Оксимирона — на нем Машнов постоянно повторял название своего движения.

Осенью Машнов вместе с Киркоровым вошел в жюри шоу «Успех». Вскоре после этого Гнойный начал исполнять песню «Зайка моя», а Киркоров — носить одежду с логотипом «Антихайпа».