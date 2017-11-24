Гнойный поссорился с властями Екатеринбурга из-за слов о «столице СПИДа». А потом назвал так же Челябинск

Рэпер Вячеслав Машнов (Слава КПСС, Гнойный, Соня Мармеладова) 21 ноября выступил в Екатеринбурге. В начале концерта Машнов заявил, что «очень рад наконец выступить в ». Также он исполнил песню «ВИЧ-активити». Как утверждает местное издание 66.ru, на концерте было много школьников, а некоторые поклонники рэпера пришли с маленькими детьми.

Слава КПСС на концерте в Екатеринбурге Алексей Земляков

22 ноября

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На следующий день после концерта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в инстаграме свой ответ Гнойному. Вот как он выглядит (авторская пунктуация сохранена):

Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный.

В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно.

Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества.

И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется

Куйвашева поддержало информационное агентство «Европейско-азиатские новости». Как и губернатор, журналист издания ответил Машнову в стихах. Первая строфа в стихотворении такая:

Не дом мы СПИДа, это мутка!

Любви столица не на сутки.

Зачем нужны презервативы?

Без них же больше позитива!

В конце колонки журналист отметил, что, судя по официальным данным, «положение дел с распространением в городе ВИЧ-инфекции действительно является катастрофическим».

Гнойный в Екатеринбурге, 21 ноября 2017 года. Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

По мнению мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, Гнойный оправдал свой псевдоним. Ройзман также написал, что «город вежливо промолчал».

Рэпер Гнойный приехав в гости назвал Екатеринбург «Столицей СПИДа». Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный- действительно, гнойный... — Евгений Ройзман (@roizmangbn) November 22, 2017

В интервью телеканалу «Дождь» Ройзман признался, что его задели слова рэпера. «Здесь была наркокатастрофа, но в Иркутске тяжелее ситуация, в Саратове, Новосибирске. Мы просто умеем, мы выявляем, мы занимаемся выявлением. Мы не боимся говорить об этом вслух. Но есть проблемы, над которыми у нормальных людей ерничать не принято. Это проблема не наша, это проблема всей страны», — рассказал мэр Екатеринбурга.

Также слова Гнойного прокомментировал журналист Максим Шевченко. Он посоветовал Машнову «не лезть к екатеринбургским пацанам» и вспомнил, что Гнойный был в жюри шоу «Успех» с Киркоровым. «Гнойному теперь виднее, поскольку он является партнером Киркорова. Если ты рядом с Киркоровым, то как тебе не разбираться в СПИДе, собственно говоря?», — заявил Шевченко.

23 ноября

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На концерте в Челябинске Машнов извинился перед администрацией Екатеринбурга: «Помните, я говорил что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!»

Чуть позже

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Пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ответила Машнову в своем телеграм-канале. Кажется, власти Челябинска тоже обиделись на рэпера.

Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,

Скажи нам «просто сорри за то, что был так груб».

Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,