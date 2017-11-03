Организаторов урока по профилактике ВИЧ попросили не говорить о презервативах

Коммерсант
07:30, 3 ноября 2017
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На совещании в министерстве образования и науки по вопросу проведения открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ для старшеклассников и студентов организаторов урока попросили не употреблять слово «презерватив». Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель «Центра современных образовательных технологий» Сергей Буланов, которому поручено провести открытый урок.

По словам Буланова, от него потребовали написать тексты ответов на вопросы участников онлайн-урока. Он отказался. Его также просили говорить о нравственности и избегать «скользких тем».

Рабочее совещание проводила заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская.

Работа над подготовкой открытого урока по профилактике ВИЧ-инфекции для молодежи будет продолжена, заверил «Ъ» Сергей Буланов: «Мы будем работать, в большей степени ориентируясь на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, нежели на заказчика (Минобрнауки.— „Ъ“)». Интернет-урок пройдет 1 декабря 2017 года.

Коммерсант
1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. В России с 2015 года в этот день проводятся онлайн-уроки для старшеклассников и студентов, посвященных профилактике ВИЧ.

ВИЧ в России

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